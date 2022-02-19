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AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Kurtulmuş: "Koskoca Osmanlı Devleti’nin hükümran olduğu coğrafyada parçala yönet siyaseti yeni bir döneme girmiş"
Bakan Çavuşoğlu:"Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin. "
Bakan Çavuşoğlu:"Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin. "
Politika 19.02.2022, 18:17
Bakan Çavuşoğlu:"Covid-19 testlerim hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin. "