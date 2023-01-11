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Bakan Çavuşoğlu, Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı Chiwenga ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Harare’de Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga ile görüştü.
Politika 11.01.2023, 16:55
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Harare’de Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ikinci durağı Zimbabve’de temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, başkent Harare’de Zimbabve Devlet Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.