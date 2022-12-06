Bakan Çavuşoğlu: "(Yunanistan’ın Rodos ve Midilli’de düzenlediği tatbikat) Maalesef Yunanistan provokasyona devam ediyor. Bizim buna sessiz kalmamız mümkün değil. Bu adaların statüsünü ihlalden Yunanistan’ın vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan geri adım atar ya da biz gereğini yaparız. Rüzgar eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız, bir gece ansızın."