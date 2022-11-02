Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan’ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan’ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan’a diyoruz; arkanızda kim var ona bakmayın, karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın."