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Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan’ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan’ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan’a diyoruz; arkanızda kim var ona bakmayın, karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın."
Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan’ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan’ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan’a diyoruz; arkanızda kim var ona bakmayın, karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın."
Politika 02.11.2022, 10:28
Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan’ın bize yönelik bir saldırıya hazırlanması demek Yunanistan’ın beynini peynir ekmekle yemesi gibi bir şey. Yunanistan’a diyoruz; arkanızda kim var ona bakmayın, karşınıza kimi alıyorsunuz ona bakın."