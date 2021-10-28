Bakan Çavuşoğlu: “Yunanistan Dışişleri Bakanı hala çocuk gibi ağlayıp duruyor”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Günde 2 kere 3 kere dışişleri bakanlarını arayıp Türkiye’yi şikayet ettiğini biliyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanı hala çocuk gibi ağlayıp duruyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

10 büyükelçinin ‘Osman Kavala’ açıklamasına değinen Bakan Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımız, bana bu kişilerin sınır dışı edilmesi yönünde bizzat talimat verdi. Biz de bu talimat doğrultusunda hemen arkadaşlarımızla çalışmaları başlattık, kabineye sunmak amacıyla. Öğrendiğimiz kadarıyla bu hazırlıklarımızdan haberdar olan ve bavullarını toplamaya başlayanlar olmuş. Sonuçta bir panik havası başladı. Bu açıklamayı yapanlar nasıl geri dönebiliriz, bunu nasıl düzeltebiliriz arayışlarına girdiler. Kimisi yardımcısını suçladı. Bunun nasıl gerçekleştiğini de öğrendik. İnsan hakları savunucuları diye genç diplomatlar grubu varmış” dedi.

Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla iligili hapisten çıktığını söyleyen Çavuşoğlu, “Kavala hakkında birçok suçlama var, değişik davalar var. Anladığım kadarıyla bu davalar bir dosyada birleşiyor. Sonuçta hakkında başka suçlamalardan dolayı tutukluluğu devam etti. Mahkeme karar verdi o davadan ama hakkındaki diğer dava ve suçlamalardan dolayı tutukluluğu devam etti. O yüzden bu büyükelçiler de yanlış yapıyor, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de yanlış yapıyor. Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi’nin kararlarının uygulanmasıyla ilgili neden sadece bir davayı ön plana çıkarıyorsunuz? Neden diğer ülkelere yönelik böyle bir adım atmıyorsunuz?” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşecek görüşme hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Teklif ABD tarafından geldi. Ya Roma’da G20 marjında ya da COP26 dediğimiz İklim Zirvesi’nde Glasgow’da görüşmek istiyoruz dediler. Öyle görünüyor ki bu görüşme Glasgow’da olacak. Önce konuşma sıraları belli olacak ve diğer ikili görüşmeler. Ona göre arkadaşlarımız görüşmenin yapılacağı saatin tespiti üzerinde çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.

"Eğer ABD satmak istemezse, SU-35, SU-57 dahil diğer seçenekler devreye girer"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin F-35 programından haksız bir şekilde Türkiye’yi çıkardığının altını çizerek şunları söyledi:

“Bu konudaki düşüncelerimizi defalarca söyledik. Onlar da biliyor bu konudaki görüşlerimizi. Diğer taraftan 1.4 milyar ödeme yapıldı. Türkiye’nin ya F - 35 programına geri dönmesi lazım ya da Türkiye’nin parasını verdiği F- 35’lerin Türkiye’ye verilmesi lazım. Bu da olmayacaksa ödediğimiz paranın verilmesi lazım veya başka ürünlerle mahsuplaşması lazım. Katsayı kapsamında olmayan birçok ürün var. Burada esas olan silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacıdır.”

Türkiye’nin hiçbir zaman çaresi kalmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Şu anda ihtiyacının yüzde 70’inden fazlasını üretiyor. Bir ülkeden herhangi bir engel çıktığı başka alternatiflere yöneldik. Bu SİHA’lar, İHA’lar için de geçerli. Herhangi bir savunma sanayi projesi için de geçerli, alternatiflerimiz var. F-35, F-16 konularında da aynı şey geçerli. Eğer ABD satmak istemezse, bu sorunları çözmek istemezse ya da kongre engellerse bu sefer SU-35, SU-57 dahil diğer seçenekler devreye girer” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin NATO ile ilişkileri

Yunanistan Dışişleri Bakanın Türkiye ile NATO ilişkileri üzerine yaptığı açıklamalara değinen Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye’ye yönelik suçlamaları kim yapıyor? NATO’ya doğru dürüst katkısı olmayan Yunanistan yapıyor. Ne katkısı var NATO’ya? Türkiye NATO misyonlarına ve faaliyetlerine katılım bakımından ilk 5’te, bütçesine katkı bakımından ilk 8’de. Yunanistan, NATO dışı ülkelerle ilişkilerin iyi götürmüyor mu? NATO içinde arayışları Fransa başlattı. Özellikle AB olarak ayrı bir güç oluşturma çabası içine girdi” dedi.

“Yunanistan Dışişleri Bakanı hala çocuk gibi ağlayıp duruyor”

Hiçbir gücün Doğu Akdeniz’de gücü değiştirmeye yönelik hamlesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Biz uluslararası hukuktan yanayız. Biz hakça paylaşımdan yanayız. Hakkımızı yemeye kalktıklarında sahada ve masada gereğini yapıyoruz. Doğru olan yolda biz hakkımızı savunmak için sonuna kadar gideriz” diye konuştu.

Yunanistan’ın her toplantıda Türkiye’yi şikayet ettiğini de vurgulayan Çavuşoğlu, “ Günde 2 kere 3 kere dışişleri bakanlarını arayıp Türkiye’yi şikayet ettiğini biliyoruz. Hala çocuk gibi ağlayıp duruyor Yunanistan Dışişleri Bakanı. Doğu Akdeniz’de bize yönelik olan oyunları bozduğumuz için hakkımızı savunduğumuzu gösterdiğimiz için Yunanistan Dışişleri Bakanı günde 5 sefer ağlamazsa olmaz, Türkiye’yi şikayet etmezse olmaz” şeklinde konuştu.

"Bir gece ansızın"

Suriye’de askeri bir çözümün mümkün olmadığını da bildiren Bakan Çavuşoğlu, “Askeri bir çözümle Suriye’ye barışın istikrarın gelmesi mümkün değil. Muhalefet ile rejimin bir araya gelip Suriye’nin geleceği konusunda anlaşmaları için biz onlara ancak siyasi platform hazırlıyoruz. İsterlerse teknik destek de veririz ama daha o aşamaya gelmediler. Rejimin askeri çözümü tercih ettiğini görüyoruz. Bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Suriye operasyon konusunda ise Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın hepimizin belleğine kazınan bir sözü vardır. ‘Bir gece ansızın” diye konuştu.