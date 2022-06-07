Bakan Çavuşoğlu: “Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin”

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya ile ekonomik ilişkilerin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Geçen sene ikili ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 42 artış gösterdi. 772 milyon dolara çıktı. Bu seneki rakamlara bakıyoruz 900 milyon dolar civarında olacak. En geç gelecek sene 1 milyar dolara çıkarma konusunda mutabığız. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2 milyar dolar ticaret hacmine çıkabileceğimize inanıyoruz” diye konuştuk.

Balkanlardaki gelişmelerin endişe verici olduğunu bildiren Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Herkes ve Kosova’ya ziyaretlerde bulunacağını ve tansiyonu düşürmek için hep birlikte hareket edileceğini söyledi.

Bakan Osmani ise Türkiye’nin Kuzey Makedonya’ya büyük destek sağladığına dikkati çekerek, “Bizim NATO’ya entegrasyonumuz için teşekkür ediyoruz. Bu bizim devletimiz için çok önemli. Bu konu hakkında desteğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. İki müttefik olarak ittifakta birlikte yer alıyoruz ve sınamalara birlikte cevap veriyoruz” dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in yaptığı açıklamalara ilişkin, “Hem Türkiye’de Cumhurbaşkanımıza ilişkilerimizi geliştirelim, sorunlarımızı çözelim, üçüncü ülkeleri ve tarafları bu sürece dahil etmeyelim diye teklifte bulunacaksın hem de gidip her platformda Türkiye karşıtlığı yapacaksınız. Özellikle de Türkiye’nin ABD’den almak istediği F-16’lı ‘Türkiye’ye vermeyin’ diye lobi yapacaksınız. Bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir hareket” değerlendirmesinde bulundu.

“Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır”

Yunanistan’ın agresif olmasının sebebinin 1923 Lozan ve 1947 Paris Anlaşmaları ile silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen adaların statüsünü ihlal etmesi ve Türkiye’nin de bu ihlali uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmesi olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Birleşmiş Milletler’e iki mektup yazdık. Bu adalar Yunanistan’a bu şartlarla verildi. Anlaşmalar ortada ama Yunanistan bunları ihlal ediyor, silahlandırıyor. Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık ve net. Anlaşmalara uyacaksın” dedi.

“Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin”

“Maalesef Yunanistan’ın içine düştüğü durum içler acısı” diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Bir şeyi çok iyi başarıyorlar. En haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Bu takdir mi edilir başka türlü mü değerlendirilir bilemem. Elbette her ülke kendi çıkarını, doğrularını savunmak zorundadır. Bir de gelirler yüzünüze sarılırlar, gülerler arkasını döndüğü zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Daha dikkatli hukuk çerçevesinde ve belirli bir anlayış içerisinde hareket etmek lazım. İnşallah Yunanistan da bu çizgiye gelir. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlal etmediğini söylesin, elimde belgeler var. İhlal gerekçelerinin hiçbirisi geçerli değil. Bu ihlalleri sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmasını başlattık zaten, egemenliği tartışılır.”