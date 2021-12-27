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Ali Koç: "UEFA’ya sorduğunuz zaman sizi biz men etmedik der. UEFA’nın kararını ülkemizin federasyonu verdirtti. Dik duran bir federasyon yoktu. Trabzonspor camiasına sesleniyorum; ’UEFA şunu verdi, bunu verdi demeyin’. Hiç inandırıcılığınız yok. Daha
Ali Koç: "Bu kupa bizimdir, zaten bizimdi ve bizimle de kalacak. Artık bunları geçelim. Futbol bir oyun sonuçta. Daha fazla gençlerimize zarar vermeyelim, sorumlu davranalım, hazmedelim ve hayatımıza devam edelim."
Bakan Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında soruları cevapladı
Bakan Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında soruları cevapladı
Politika 27.12.2021, 15:20
Bakan Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında soruları cevapladı