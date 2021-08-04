Bakan Çavuşoğlu: “Yangınla mücadelede en büyük engelimiz rüzgar”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangınla mücadelede en büyük engelin rüzgar olduğunu belirterek, “Ama tüm imkânlarımızla bu mücadeleyi sürdürüyoruz” dedi. Manavgat’ta Bakan Çavuşoğlu ile yangın bölgesini ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da “Türkiye’nin acısı bizim acımızdır” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından zarar gören Kalemler Mahallesi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Antalya’da yangının 3 noktada devam ettiğini belirterek, "Manavgat’ın kuzeybatısında yangınımız devam ediyor. Oradan bir vadiye indiği için havadan ve karadan müdahale etmek zorlaşıyor. İbradı tarafında tepelik bölgede yangın devam ediyor. Göreceli olarak orası daha az tehdit oluşturuyor. Gündoğmuş merkezde kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına da arkadaşlarımızın müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor. Rüzgar bugün yine kuvvetli. Her zaman olduğu gibi yangınla mücadelede önümüzdeki en büyük engel maalesef rüzgar. Ama tüm imkânlarımızla bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere yaptığı bu ziyaret de moral ve güç vermiştir. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“50 bin lira desteğin 10 bin lirasını hesaplara yatırdık”

Bölgede bir yandan da hasar tespit çalışmalarının devam ettiğine değinen Bakan Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da sahada olduğunu belirtti. Vatandaşların taleplerinin yerine getirilmeye çalışıldığını kaydeden Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız da burayı ziyaret ettiler. Sayın cumhurbaşkanımızın da talimatlarını aldık. Vatandaşlarımızın konteynır talebi vardı. Çünkü vatandaşlarımız arsasının, bahçesinin ve köyünün başından ayrılmak istemiyor. O imkanları da sağladık. Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liralık yardımın ilk başta 10 bin lirasını hesaplara yatırdık. Tespit yapılan yerlerde hemen yatırılıyor. Küçük ve büyükbaş hayvanlar da maalesef telef oldu. Onların da sayısı belli oldu, onları da ödüyoruz” diye konuştu.

“Bir ay içinde örnek evimiz burada inşa edilmiş olacak”

Bölgeye Türkiye’nin her yerinden 5 yıl yetecek kadar saman ve yem gönderildiğini, bu konuda vatandaşların oldukça duyarlı olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığımız da getirdi. Yanan evlerin yerine vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talebine göre tek, iki katlı, bazı yerlerde apartmanlar da yandı. Taleplere göre evlerimiz yapılacak. Bir ay içinde örnek evimiz burada inşa edilmiş olacak. En geç 1 sene içinde evleri yapıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin acısı bizim acımızdır”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yangının başladığı ilk günden beri Türkiye’yi endişe ile takip ettiklerini söyledi. Tatar, “Türkiye’nin acısı bizim acımızdır. Buradaki inşaların mağdur olması, sıkıntı içerisinde olması bizleri de çok üzmüştür. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına geçmiş olsun diyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. En kısa zamanda bu tür acıların sarılacağına dolayısıyla tekrar eski günlere kavuşacağımıza inancım tamdır. Televizyon ekranından sayın bakanımızın nasıl seferber olduğunu, nasıl bu işin başında koordinasyon merkezlerini yönettiğini gördüm ve çok duygulandım. Diğer bakanlarımız da aynı şekilde. Türkiye güçlü ülkedir, Türkiye bizim anavatanımızdır” dedi.

“Yangının söndürüleceğine inancım tamdır”

Türkiye’nin imkanları, hareket kabiliyeti ve mobilize gücüyle 5 binden fazla personelle yangın yerlerinde olağanüstü bir mücadele verildiğini gözlemlediğini belirten Tatar, “Bana da yapılan sunumda gerçekten çok üst düzeyde istihbaratıyla, haber noktasında bilgilerin merkeze ulaşmasıyla anında nerede ne var şeklinde yangının söndürüleceğine inancım tamdır. Tabi nem oranının düştüğü, rüzgarın beklenmedik şekilde süratle esmeye başladığı bir ortamda bu yangını kolay kolay söndürmek beklenmezdi. Amerika’da da başka farklı ülkelerde de çok uzun süre yangınların devam ettiğini televizyon ekranlarında izliyoruz. En erken zamanda söndürüleceği inancımı tekrar belirtiyorum” diye konuştu.

“KKTC’den bir ekip gelecek”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bir ekibin bugün Antalya’ya geleceğini kaydeden Tatar, “Türkiye’nin acısı, bizim acımızdır. Türkiye’nin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Antalya, Manavgat ve diğer bölgelerimize geçmiş olsun” dedi.