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Bakan Çavuşoğlu: "Ya Yunanistan geri adım yapar ya da biz gereğini yaparız. Cumhurbaşkanımızın ’Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözü de bunun için"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu’yla ortak basın toplantısı düzenledi.
Politika 06.12.2022, 13:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu’yla ortak basın toplantısı düzenledi.