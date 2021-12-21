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Bakan Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu toplantısında basının sorularını yanıtladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de katıldığı Vişegrad Grubu toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, " “Türkiye olarak kaçak göç ile karşı karşıya kalan dostlarımız ile yakın iş birliği içindeyiz" dedi.

Politika 21.12.2021, 15:48
Bakan Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu toplantısında basının sorularını yanıtladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de katıldığı Vişegrad Grubu toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, " “Türkiye olarak kaçak göç ile karşı karşıya kalan dostlarımız ile yakın iş birliği içindeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Budapeşte’de düzenlenen Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya) + Türkiye Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı. Toplantı sonrası basın açıklaması düzenleyen Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Türkiye ve Polonya ilişkilerine yönelik gelen sorulara, “Polonya-Türkiye ilişkilerini dostum Zbigniew’in tarif ettiği gibi mükemmel olarak nitelendiriyoruz. Siyasi ilişkilerimiz mükemmel. Diplomatik ilişkilerimizin 600. yılını da 2014 yılında kutladık. Polonya’nın işgalini de hiçbir zaman tanımadığımızı da hatırlatmak isterim. Bugün bir çok alanda ilişkilerimizi bu mükemmel siyasi ilişkiler üzerinde geliştirmek üzere birlikte çalışıyoruz. Savunma sanayindeki iş birliği de buna dahil. Diğer taraftan NATO içinde de dayanışmamız her geçen gün daha da gelişiyor, gerek ikili düzeyde, gerekse Türkiye-Romanya-Polonya üçlü formatında. Türkiye’nin, Polonya’daki üsse F-16’larını Polonya ve Baltık ülkeleri ile dayanışmamızın göstergesi olarak gönderdiğimizi ve şu anda orada konuşlandığını da hatırlatmak isterim” dedi.

“Azerbaycan’dan gelen doğalgazı Avrupalı dostlarımıza ulaştırıyoruz”

Rusya’dan Vişegrad Grubu ülkelerine giden doğalgaz ile ilgili soruları da yanıtlayan Çavuşoğlu, “Diğer taraftan Kuzey Akımı tartışılıyor. Türk Akımı-1,Türk Akımı-2 projeleri ile de bu bölgedeki ülkelere doğalgaz ulaştırıyoruz. Ayrıca TANAP ve diğer projelerle de Azerbaycan’dan gelen doğalgazı da yine Avrupalı dostlarımıza ulaştırıyoruz. Sadece terörle ve göçle mücadele de değil, güvenilir enerji kaynağı bakımından da Türkiye Avrupa ve bölge için önemli bir güvenli bir ülkedir. Bu alanda da iş birliğimizi önümüzdeki dönemde arttırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Kaçak göçle ve uluslararası organize suç şebekeleriyle mücadelede iş birliği içindeyiz”

Göçmen sorunu ile ilgili sorulan sorulara yanıt veren Çavuşoğlu, “Türkiye olarak kaçak göç ile karşı karşıya kalan dostlarımız ile yakın iş birliği içindeyiz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu kısa bir süre önce Budapeşte’deydi ve muhatabı ile bir mutabakat zaptı imzaladılar. Bu bölgede kaçak göçle ve aynı şekilde uluslararası organize suç şebekeleriyle mücadelede iş birliği yapmak için, biz Türkiye’de Macar polislerini ağırlayacağız. Bu bölgede de Türk polisleri olacak. Bu iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeyi de gösteriyor. Aynı iş birliğimizi Sırbistan’da da yapıyoruz, orada da polislerimiz var. Burada polislerimizin görev yaptığı yerde belki bir konsolosluk şubesi de açabiliriz. Bu iş birliğimizi devam ettireceğiz” dedi.

“Türkiye 5 milyon göçmen barındırıyor”

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da basın mensuplarından gelen soruları yanıtlayarak, “Biz 2015 yılında sınırımızda yaşadığımız göçmen sorununda Vişegrad ülkelerinin çok ciddi desteğini gördük. Şimdi Polonya’nın ihtiyacı varsa biz yardım ederiz. Türkiye 5 milyon göçmen barındırıyor. Buna büyük hayranlıkla bakıyoruz. Bu göçmenleri yola çıkaran sorunlar ortadan kalktıysa geri dönmelidirler. Suriye’nin bazı bölgelerinde barış sağlandı. Türkiye, dostumuz Polonya zora düştüğünde ciddi destek sağladı. Sivil havacılık konusunda da destek sağladılar. Ayrıca bizim doğalgaz ile ilgili sorunumuz yok. Rusya ile uzun süreli anlaşmamız var” şeklinde konuştu.

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