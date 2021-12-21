Bakan Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile aile fotoğrafı çektirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temasları kapsamında geldiği Macaristan’da, Vişegrad Grubu ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile toplantı gerçekleştirerek, aile fotoğrafı çektirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu (V4-Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya) ülkelerinin Dışişleri Bakanları ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya geldi. Çavuşoğlu, bu yıl 6’ncısı düzenlenen toplantı öncesinde Bakanlar tarafından karşılandı. Toplantıda Afganistan ve göç konuları, Balkanlar’daki gelişmeler, Türkiye’nin AB üyelik süreci, V4-Türkiye ilişkileri ve Covid-19 sonrası hızlı ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak iş birliği olanakları ele alındı.

Çavuşoğlu, toplantı sonrasında diğer Bakanlarla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Bakan Çavuşoğlu’nun ziyareti kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.