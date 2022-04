Bakan Çavuşoğlu ve Macar mevkidaşı Szijjarto, Macaristan Büyükelçiliği Kançılaryasının temelini attı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan Büyükelçiliği için yapılacak yeni Kançılaryanın temel atma törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan Büyükelçilik Rezidansında, Macaristan Büyükelçiliği için yapılacak ve 2023 yılında teslim edilecek yeni ofis binasının temel atma törenine katıldı. Toplamda 4 bin 385 metrekare kapalı alan olarak inşa edilecek 7 katlı Kançılarya (Elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin çalıştığı yer) için düzenlenen törene, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat da katıldı.

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmasında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşa edilen Macaristan Büyükelçiliği Konutu’nun yaklaşık bir asır boyunca Macaristan’a ve Macaristan ile olan ilişkilere hizmet ettiğini belirterek, “Temelini atacağımız yeni binalar da önümüzdeki asır boyunca ilişkilerimize güç katacaktır. Büyükelçiliğin tarihi konutu ile yeni hizmet binasının aynı bahçede yan yana olmasının simgesel anlamı var. Tarihi konut köklü ilişkilerimizin, modern Kançılarya ise ilişkilerimizin geleceğinin sembolü olacak” diye konuştu.

Macaristan’ın, Türkiye’nin stratejik ortağı olduğunu ve bu ülke ile tarihi bir özel bağı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Son yıllarda (Macaristan Başbakanı Viktor) Orban yönetimi ve Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde ilişkilerimiz ve Peter ile benim sarf ettiğimiz çabalar sayesinde çok önemli bir noktaya geldi” dedi.

“Macaristan’ın gözlemci üyesi olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’na sağladığı katkıyı çok önemsiyoruz”

Türk milletinin Macaristan’a ve Macar halkına büyük bir ilgi ve sevgisi olduğunu savunan Çavuşoğlu, “Sanırım bunu Türkiye’de en çok takip edilen ve sevilen büyükelçi olarak Viktor (Matis) de çok iyi biliyordur. Macaristan’ın gözlemci üyesi olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’na sağladığı katkıyı çok önemsiyoruz. Gerçekten en az üyeler kadar katkı sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.

Macaristan ile ekonomik ilişkilerin geliştirildiği bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, “İkili görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. Daha sonra Peter, Ticaret Bakanımız Mehmet Muş ile görüşecekler. Bu görüşmelerde özellikle ekonomik ilişkilerimizi sadece iki ülke arasındaki ticaret değil, üçüncü ülkelerdeki iş birliğimizi nasıl geliştireceğimizi konuşacağız” ifadelerini kullandı.

“Macaristan ile dış ticaret hacminde hedefimiz ise 6 milyar dolar”

Macaristan’da müteahhitlik projelerinin Türk firmalarının üstlenmeye başladığına vurgu yapan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Macaristan’da özellikle müteahhitlik projelerini Türk firmaları üstlenmeye başladı. Son yıllarda 700 milyon doların üzerinde bir değerde projeleri Türk firmaları gerçekleştirdi. Macaristan’a, Türk firmalarına duydukları güven ve verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. 2021’de ikili ticaret hacmimiz daha da arttı. Yüzde 11 oranında bir artış. 3 milyar doları geçtik. Hedefimiz ise 6 milyar dolar. Bu doğrultuda birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

“Türkiye ile iş birliğinin geliştirilmesi her zaman Macar Dışişleri Bakanlığının odağındadır"

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ise konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasını kimsenin beklemediğine dikkati çekerek, “Ama her şey bu sene farklı şekilde oluştu. Bu şartlar altında her şey değerlenmekte. İstikrar ve öngörü gerektiren her şey değerlenmekte. Macaristan ile Türkiye’nin iş birliği, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık böylesine istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişkidir. Türkiye ile iş birliğinin geliştirilmesi her zaman Macar Dışişleri Bakanlığının odağındadır. Sizleri temin ederim ki böyle de kalacaktır” ifadelerini kullandı.

“Giderek artan göçün durdurulmasında Türk dostlarımıza güveniyoruz”

Macaristan ve Türkiye ilişkilerinde karşılıklı saygının başarının temelini ifade ettiğini belirten Szijjarto, “Önümüzdeki yıllarda da başarının garantisidir. Macaristan ve Türkiye’nin sıkı iş birliğinde; Macaristan, Macar ekonomisi, Macar insanları çok gayret göstermiştir geçtiğimiz yıllarda. Umarım, Türkiye’de Mevlüt Çavuşoğlu dostumun çabaları ile Ukrayna savaşının bir an evvel bitmesi yönünde sonuç alınır. Giderek artan göçün durdurulmasında Türk dostlarımıza güveniyoruz. Geçen sene ikili ticaret hacmimiz rekor kırarak gerçekleşti. Türkiye’nin Macaristan’daki enerji arzının katılımına saygı duyuyoruz. Çünkü Macaristan’a yönelen doğal gazın ana taşıyıcılarından birisi” dedi.

“Ben bakan olduğumdan bu yana Türkiye’de çalışan diplomatlarımızın sayısını iki katına çıkardık”

Szijjarto, şunları söyledi:

“Türkiye’nin ekonomik ve siyasi ağırlığı giderek artmaktadır. Bu ise ikili ilişkileri daha da değerlendirmektedir. Bu da önümüzdeki yıllar için daha fazla görev vermektedir Macar diplomasisine. Daha fazla çalışan görevli gerektiriyor. Ben bakan olduğumdan bu yana Türkiye’de çalışan diplomatlarımızın sayısını iki katına çıkardık. Yoğunluğu da dikkate alarak, önümüzdeki yıllarda benzer durumlar yaşanacaktır.”

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ise konuşmasında, Kançılaryanın 2023 yılının ortalarına doğru teslim edileceği bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından Kançılaryanın temelinin atılması için Çavuşoğlu, Szijjarto ve Potal üçlüsü, alkışlar eşliğinde temsili butona basarak start verdi.