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Fatih Aksaray Küçüklanga caddesi üzerinde 2 grup arasında silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Soylu, Avusturyalı mevkidaşları ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile görüştü.
Politika 04.07.2022, 14:25
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ve İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile görüştü.