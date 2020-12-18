Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna ziyaretleri kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına yönelik hazırlıkları ele almak amacıyla dün akşam saatlerinde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gelmişti.

Bakan Çavuşoğlu ve Akar, bugünkü temasları kapsamında Ukrayna Başbakanı Başbakanı Denis Şmihal tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu ve Akar, daha sonra Ahıska Türkleri ile bir araya geldi. Bakan Akar ve Çavuşoğlu, Ahıska Türkleri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gagavuz soydaşları ile buluştu. Bakan Çavuşoğlu ve Akar son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu ve Akar, Kiev ziyaretleri kapsamında mevkidaşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek 2+2 formatındaki toplantıya ve Ukrayna büyükelçiler toplantısına da katılacak.