Bakan Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Maas'tan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretlerinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, başkent Berlin'de Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası ve baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası ikili kameraların karşısına geçti. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Almanya şansölyesi Angela Merkel ile konferans yöntemiyle görüştüler. Diyaloglarımız devam ediyor.

Bugün Heiko Mass ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizin bir çok boyutunu, bölgesel konuları, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri gibi birçok önemli gelişmeleri ele aldık. İki gün önce ben de Libya'daydım. Ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi ülkenin yararına değil. Bu yaklaşım doğru olmaz. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım, paralı askerler çekilmeli.

Salgına rağmen ikili ticaretimiz artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Tedbirlerle tedarik zincirlerimizi biz Türkiye olarak koruyabildik. Almanya ile ticaretimizi artırmak istiyoruz. Bu yıl göç anlaşmamızın 60. yıl dönümü. Bugün Türk toplumunu ilgilendiren konuları ele aldık. Almanya'da yaşayan Türk toplumu ve tüm Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum.

"TURİZM İÇİN İLAVE TEDBİRLER ALDIK"

2020 yaz döneminde Almanya ile karşılıklı mutabakatımız iki taraf için de müspet sonuçlar getirdi. Ocak ayında Maas ile de bu konuyu değerlendirdik. Biz yine geçen sene olduğu gibi işbirliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girmek için bazı ilave tedbirler aldık. 17 Mayıs'a kadar bir kapanma süreci var. Bunun da faydalarını görmeye başladık. Rakamlar düşmeye başladı. Aşılama sürecine de hız verdik. Aşılama sürecinde halkımızın yüzde 26'sından fazlası aşılandı.

Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerin ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki tedbirlerimizi alalım.

Yaklaşık bir ay önce Türkiye'de de rakamlar yükselmişti ilave tedbirler aldık. 17 Mayıs'a kadar kapanma kararı çıktı. Bu tedbirlerden sonra rakamların hızlı şekilde düşmeye başladığını görüyoruz. 17 Mayıs'a kadar istediğimiz seviyeye gelmesini bekliyoruz. Turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağımızı söylemiştim. 15 yataklı oteller bile sertifikasyona tabi tutulacak. Güvenli tatil için çalışmalarımız devam ediyor. PCR testi uygulamamızı genişlettik. Bu uygulamayı da devam ettireceğiz.

PROTOKOL KRİZİ: KENDİ ARALARINDAKİ KAVGAYI TÜRKİYE'YE YANDITMASINLAR

Almanya'nın da katkısı ile Avrupa ile ilişkilerimizde daha pozitif bir atmosfer oluştu. AB ziyaretindeki protokol meselesi yüzünden malesef toplantılarda gündeme gelen konular yer almadı. Burada açıkça bir kez daha söylemek isterim, biz Türkiye olarak protokol kurallarının ne olduğunu biliyoruz. 2023'te Dışişleri Bakanlığı'nın 500. yılını kutlayacağız. Bugüne kadar Türkiye için hiç böyle bir şikayet olmadı. Türk misafir perverliği de bilinir. Buradaki tablo bizim yüzümüzden olmadı. Malesef, komisyon ve konsey arasındaki rekabet ve kavga yüzünden oldu. Burada azınlık toplantısına komisyonun protokol ekibi katılmadı konsey ekibi katıldı. Konsey ekibi nasıl olmasını söylediler biz de ona göre düzen aldık. Ben de gördüğümde şaşırdım fakat teyit ettiler. Orada iki kurum arasındaki rekabet ve kavgayı görmekten biz üzüntü duyduk. Kadının siyasette, iş hayatında toplumda bizde önemi büyüktür. Kendi aralarındaki kavga ve çekişmeyi Türkiye'ye yansıtmasınlar.