Bakan Çavuşoğlu: “Uruguay ile ikili ticaret hacmimiz yüzde 30 arttı“

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile düzenlenen ortak basın toplantısında, “Uruguay ile ikili ticaret hacmimiz yüzde 30 arttı“ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillon ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalandığı basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Son 1 yıl içinde ilişkilerimizde kat ettiğimiz ivmeden memnunum. Sayın Bakan Bustillon geçtiğimiz Ağustos ayında Ankara’yı ziyaret etti ve bu ziyaret Uruguay’dan dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaretti. O ziyarette 4 tane anlaşma imzalamıştık. Ardından Uruguay parlamentosunda Türk dostluk grubu kuruldu. Bugün imzaladığımız anlaşma ile ikili ticaret ilişkilerimizi daha da güçlendireceğimize inanıyorum. Geçtiğimiz yıldan bu yana Covid-19 salgınına rağmen rağmen ticaret hacmimiz yüzde 30 arttı. Uruguay Ankara Büyükelçiliğinin açılışını sabırsızlıkla bekliyoruz“ ifadelerini kullandı.

Uruguay Dışişleri Bakanı Bustillon ise yaptığı konuşmada, “Çavuşoğlu ile görüşmelerimizdeki en önemli fırsatlardan bir tanesi yakın ilişkilerimizi güçlendirmek ve ticari anlaşmalarımızı imzalamak olacak. Bu görüşmedeki en önemli anlaşma Serbest Ticaret Anlaşması oldu. Zaman kaybetmeden Türkiye’nin Uruguay Büyükelçiliği açışına geçmek istiyoruz. Aynı zamanda bizim büyükelçimizin de Türkiye‘ye gitmesiyle orda da elçiliğimizi açma fırsatına erişeceğiz“ dedi.