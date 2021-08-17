Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi.

Ürdün’ü ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Amman’da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirmesinin ardından Ürdün Kralı II. Abdullah ile bir araya geldi. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kral Abdullah’ın Ürdün’ün gelişmesi yolunda attığı adımları destekliyoruz” ifadelerini kullandı.