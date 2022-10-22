Bakan Çavuşoğlu üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye gibi tarihi derinliği ve coğrafi erişimi büyük bir ülkenin, dış politikasının da yoğun olması son derece doğaldır” dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler yapmak üzere Hatay’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonunda üniversiteli öğrencilere bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, genel anlamda öğrencilerin internetten şikayeti olduğunu, telefon şirketlerinin artık yeterince yatırım yapmadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, çok yoğun bir diplomasi çalışması içerisinde olduklarını belirterek, “Biz kadim diplomasi geleneğimizden istifadeyle dış politikamızda çok farklı sorunları milletimizin çıkarları doğrultusunda yönetiyor ve sonuçlandırıyoruz. Çok yoğun bir diplomasi çalışması içindeyiz. Gerçekten gece gündüz durmadan çalışmamız gereken bir yoğunluk içindeyiz. Dış politika artık sadece diplomatların Dışişleri Bakanı’nın yürüttüğü bir alan olmaktan da çıktı. Türkiye gibi tarihi derinliği ve coğrafi erişimi büyük bir dış politikasının da yoğun olması son derece doğaldır” dedi.

Asya’nın ekonominin güç merkezi haline geldiğini belirten Bakan Çavuşoğlu “Yine geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımızla Asya’da iş birliği ve güven arttırıcı önlemler zirvesine katıldık. 36 Asya ülkesinin üye olduğu bir girişimden bahsediyoruz. 30. yılında Asya, Astana yani Kazakistan’da gerçekleşen bu zirve neden Asya diyoruz? Çünkü Asya güçleniyor. Çünkü Asya ekonominin güç merkezi haline geliyor. Dolayısıyla bizim Asya’ya tekrar bütüncül bir anlayışla dönmemiz gerekiyor. Neden ‘yeniden Asya’ diyoruz Türk dış politikası olarak girişimlerimizden bir tanesi. Çünkü köklerimiz, kökenlerimiz orada. Yani biz orada yeni değiliz. Ama bu dünya değişirken Asya değişirken, dengeler değişirken bütüncül bir yaklaşımla tekrar olarak geri dönmemiz gerektiğinin vurgusunu yapıyoruz. Tüm Asya’da bine aşkın değişik alanlarda somut adımlar atıyoruz. Ülkelerle de ve o bölgedeki bölgesel örgütlerle bağlarımızı güçlendirirken iş birliğimizi de arttırıyoruz” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, dünyanın hızlı değiştiğini belirterek, “Toplumsal ve teknolojik yeniliklerin birbirini kovaladığı, uluslararası gelişmelerin baş döndürdüğü bir dönemdeyiz. Dünya çok hızlı değişiyor. Takip etmek, bırakın adapte olmayı takip etmekte bile hepimiz zorlanıyoruz. Dönüşümler kısa sürerdi sistemler hızla istikrar kazanırdı. Oysa şimdi değişimin kendisi sistem olmaya başladı. O zamanki sistemler bir asır sürerdi. Yine İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan sistem yarım asır sürdü. Ama bu soğuk savaşın bitmesinden sonraki dönemde yaşanan bu süreç ise çok kısa sürüyor. Dolayısıyla artık değişimin kendisi sistem olmaya başladı. Ama buradan öz eleştiri yapalım. Gittiğimiz yerlerde de öğrenci kardeşlerimizin zaten Gençlik ve Spor Bakanımıza da aktarıyoruz. Genel anlamda internetten şikayeti var. Doğrusu benim de var. Çünkü bu telefon şirketleri artık yeterince yatırım yapmıyorlar. Bir arabada giderken bir yabancı muhatabımla telefonda görüşürken kesiliyor. Eskiden böyle değildi. Bir de reklam da yapıyorlar. Her yerde işte her yeri kapsıyoruz diye önemli aktörleri veya aktrisleri de oynatıyorlar reklamda. Ama telefon şirketlerine burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yatırımlarınız yetersiz. Bu gençliğin ve Türkiye vizyonunu sizin de yakalamanız gerekiyor. Sadece bu işler reklamla olmaz. Bu öz eleştiri öz eleştiri” dedi.

Daha sonra Bakan Çavuşoğlu, üniversiteli öğrencilerin sorularını cevapladı.