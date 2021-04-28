Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Maurer ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’deki temasları kapsamında Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi konferans için bulunduğu İsviçre’nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Cenevre’deki temaslarının ikinci gününde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile bir araya gelmesinin ardından Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Peter Maurer ile görüştü.

Çavuşoğlu, Pedersen ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyadaki insani krizleri değerlendirdik” dedi.