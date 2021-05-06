Bakan Çavuşoğlu: “Ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya’nın yararına değil”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, “Libya’da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım. Ülkede bulunan çok sayıda yabancı ve paralı askerin çekilmesi konusunda hemfikiriz fakat iki egemen ülke arasında anlaşma gereği verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya’nın yararına değil. Yabancı terörist savaşçılar ile meşru mevcudiyeti karıştırmamak gerekir” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretleri sonrasında geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’deki temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmüştü. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmelerin ardından iki Bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu ve Maas, görüşmede Türkiye’nin turizme yönelik aldığı Covid-19 tedbirleri ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin yanı sıra mülteci sorunu, Afganistan’dan yabancı askerlerin geri çekilmesi, Suriye ve Libya’daki durum, Cenevre’de Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülen gayrı resmi görüşmelerin ele alındığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, pandemiye rağmen Türkiye ve Almanya arasında diyaloğun ve işbirliğinin devam etmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Görüşmede Libya, Suriye, Afganistan’daki yabancı askerlerin geri çekilmesi kararı sonrası neler yapılabileceği ve Filistin gibi birçok önemli konuya değinildiğini ifade eden Çavuşoğlu, “İki gün önce ben de Libya’daydım. Libya’da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım. Ülkenin seçimlere hazırlanması ve Libya halkının temel ihtiyaçlarının, taleplerinin özellikle kamu hizmetleri bakımından karşılanması önemli. Diğer taraftan ülkede bulunan çok sayıda yabancı ve paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz fakat iki egemen ülke arasında anlaşma gereği verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya’nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara müdahale edilmesi üçüncü taraflar bakımından doğru bir yaklaşım olmaz. Yabancı terörist savaşçılar ile meşru mevcudiyeti de karıştırmamak gerekir diye düşünüyoruz” dedi.

“Türeci ve Şahin’in başarılarıyla hem Türkiye hem Almanya olarak gurur duyduk”

Salgına rağmen ikili ticaretin hızlı bir şekilde arttığını söyleyen Çavuşoğlu, “Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkacağımızı daha şimdiden görebiliyoruz. Pandemide aldığımız tedbirlerle tedarik zincirlerimizi biz Türkiye olarak koruyabildik ve önümüzdeki süreçte ekonomik ticari işbirliğimizi Almanya’yla artırmak istiyoruz. Bugün savunma sanayi, göç, terörle mücadele gibi konuları da görüştük. Dün bu konuları İçişleri Bakanı Seehofer’la da konuşma imkanımız oldu. Bu yıl, göç anlaşmamızın 60’ıncı yıldönümü. Sayın Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in başarılarıyla hem Türkiye hem Almanya olarak hepimiz gurur duyduk” ifadelerini kullandı.

“Güvenli turizm programımıza bu sene ilave tedbirler getirdik”

Almanya’da yaşayan Türk toplumu ve tüm Müslümanların Ramazan ayını ve yaklaşan Kadir Gecesi ile Ramazan Bayramı’nı kutlayan Çavuşoğlu, “Almanya ile 2020 yaz döneminde turizm alanında karşılıklı mutabakatımız iki taraf için de müspet sonuçlar getirdi. Alman dostlarımız da bunu teyit ediyor. Şimdi birçok ülke, Avrupa’dan başka ülkelerde bu işbirliğimiz hakkında bizlerden bilgi alıyor. Geçen sene pandemiye rağmen yaklaşık 1 milyon 200 bin Alman’ı ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Bu sene de aynı işbirliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Biz de Türkiye’de turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek ve elbette halkımızın güvenliğini de sağlamak için bazı ilave tedbirler aldık. Türkiye’de 17 Mayıs’a kadar bir kapanma süreci var, bunun da faydalarını görmeye başladık. Rakamlar hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Diğer taraftan aşılama sürecimize de hız verdik ve bu aşılama sürecimizde şu anda halkımızın yüzde yirmi altısından fazlası aşılandı. Güvenli turizm programımıza bu sene ilave tedbirler getirdik. Kültür ve turizm bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız işbirliği içinde çalışıyorlar” dedi.

Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verildiğini belirten Çavuşoğlu, tüm turizm çalışanlarının Mayıs sonuna kadar aşılanacağını söyledi. Geçtiğimiz seneye göre sertifikasyon konusunda kriterlerin de arttırıldığını dile getiren Çavuşoğlu, bu konularda tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

AB ile ilişkilerde olumlu bir atmosfer olduğunu ve bunda Almanya’nın katkısının büyük olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Kendilerine çok teşekkür ediyoruz ama artık somut adımlar atmanın zamanı da gelmiştir. Gümrük birliğinin güncellenmesi konusunda artık müzakereler önkoşulsuz bir şekilde başlamalıdır. Üst düzey temasların da devam etmesi gerekiyor, 18 Mart mutabakatı da tüm boyutlarıyla tekrar gözden geçirilerek daha etkin bir şekilde hayata geçirilmeli. Vize serbestisi de buna dahil. Türkiye’nin de kurucu üyelerinden olduğu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı’nı yürütüyorsunuz. Parlamenter Meclisin 2010-2012 yılları başkanlığını yapmış bir arkadaşınız olarak tabii ki Avrupa Konseyi’nin değerlerini önemsiyoruz” sözlerini kaydetti.

“AB’de de İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını uygulamayan ülkeler var”

Avrupa Konseyi ve diğer tüm ilgili kurumlarla yakın işbirliği içinde olunduğunu belirten Çavuşoğlu, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dosya sayısının azaltılması için çalışıyoruz. Kararların uygulanması bakımından objektif yaklaşmak gerekiyor. Bugün AB’de de İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını uygulamayan ülkeler var. En son (Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos) Dendias’ın gelişinde de gördük. Batı Trakya Türkleri ile ilgili 3 mahkeme kararı yaklaşık 20 yıldır uygulanmıyor. Yani buradan bazı ülkelerle ilgili kararları ön plana çıkarmak yerine hepsini birden ele alarak bu konuya birlikte önem vermemizde fayda var” dedi.

Maas: "Sorunları çözümü için diyaloga inanıyoruz"

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise yaptığı konuşmada, uluslararası sorunların yapıcı diyalogla çözülebileceğini belirterek, "Yapıcı diyalog sayesinde adım adım sorunları aştığımızı görmekteyiz. Doğu Akdeniz’de olduğu gibi, Libya’da da karşılıklı görüşmeler olumlu neticeler veriyor. Almanya olarak Türkiye ile Libya’nın normalleşmesi için desteğimizi devam ettireceğiz. Türkiye’nin AB’den beklentisi var. AB’nin de Türkiye’den beklentileri var. İlişkilerde geçtiğimiz yıldan daha iyi durumdayız" ifadelerine yer verdi.