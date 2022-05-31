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Bakan Çavuşoğlu: "Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da ’Türkiye’ olarak tescil ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da ’Türkiye’ olarak tescil ediyoruz" dedi.

Politika 31.05.2022, 18:01 31.05.2022, 19:56
Bakan Çavuşoğlu: "Ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da ’Türkiye’ olarak tescil ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da ’Türkiye’ olarak tescil ediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin marka değerini yükseltmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri’ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da ’Türkiye’ olarak tescil ediyoruz. Hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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