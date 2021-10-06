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Bakan Çavuşoğlu Ukrayna’yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 9’uncu toplantısına katılmak üzere yarın Ukrayna’ya gidiyor.

Politika 06.10.2021, 11:57
Bakan Çavuşoğlu Ukrayna’yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 9’uncu toplantısına katılmak üzere yarın Ukrayna’ya gidiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 9’uncu toplantısına katılmak üzere 7-8 Ekim’de Ukrayna’nın Lviv şehrine bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Çavuşoğlu’nun katılacağı toplantıda, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek ve güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bakan Çavuşoğlu, Lviv İvan Franko Ulusal Üniversitesi’nin 360. kuruluş yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek diplomasi konulu bir panele de katılacak.

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