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Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Lviv’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.

Politika 07.10.2021, 13:24
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Lviv’de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna 9. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısını gerçekleştirmek üzere Ukrayna’nın Lviv kentine geldi. Lviv Havalimanı’nda Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, temaslarına başladı. Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Kuleba ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Bakanlar daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı arasında 2022-2023 yılları İstişareler Planını imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu’nun bugünkü temasları kapsamında Lviv Üniversitesi’nde konuşma yapması bekleniyor. Çavuşoğlu’nun katılım göstereceği Türkiye-Ukrayna 9. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısında, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in müteakip toplantısına yönelik hazırlıklar gözden geçirilecek, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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