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Bakan Çavuşoğlu: "(Ukrayna’da camideki vatandaşlar) Uluslararası kuruluşların telsiz, uydu telefonlarıyla teması sağlıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Mariupol kentinde bir caminin bombalandığı haberleriyle ilgili, "Evet oradaki camide bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla aracı telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla, uluslararası kuruluşların telsiz, uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı, daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Yani çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi ya da füzenin fakat camide şu anda herhangi bir hasar yok. Rusya özellikle burada bize kaç vatandaşımızın olduğunu da sormuşlardı. O bilgileri de biz Ruslarla aynı zamanda paylaştık" dedi.

Politika 13.03.2022, 14:44
Bakan Çavuşoğlu: "(Ukrayna’da camideki vatandaşlar) Uluslararası kuruluşların telsiz, uydu telefonlarıyla teması sağlıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Mariupol kentinde bir caminin bombalandığı haberleriyle ilgili, "Evet oradaki camide bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla aracı telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla, uluslararası kuruluşların telsiz, uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı, daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Yani çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi ya da füzenin fakat camide şu anda herhangi bir hasar yok. Rusya özellikle burada bize kaç vatandaşımızın olduğunu da sormuşlardı. O bilgileri de biz Ruslarla aynı zamanda paylaştık" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu’na Ukrayna Mariupol’da caminin bombalanması, Türk vatandaşlarının mahsur kalması ve dünkü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la yaptığı telefon görüşmesi soruldu. Savaş başlamadan önce, hatta Rusya’nın tanıma kararından önce 12 Şubat’ta Türk vatandaşlarını özellikle Ukrayna’nın doğusundan ayrılmaları konusunda bizzat arayarak ve telefonla mesaj atarak uyardıklarını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Dönen vatandaşlarımız 5 bin civarında. Ayrılan vatandaşlarımız oldu. Savaşın başladığı günden bu yana 14 bin 480 tam rakam vatandaşımızı tahliye ettik. Bunlardan 4 binden fazlası sınıra geldi kendi imkanlarıyla, sınırdan geçişlerini sağladık. Bizden habersiz sınırı geçenler de oldu. Bu bizim desteğimizle ve bizzat bizim tahliye ettiğimiz rakamları oluşturuyor. Dün akşam da yine 489 vatandaşımızı çatışmaların olduğu bazı bölgelerden Herson, Harkov dahil buralardan da vatandaşlarımızı tahliye ettik. Yine bakanlığımızda Covid salgını başladıktan sonra koordinasyon ve destek merkezi kurduk. Konsolosluk Genel Müdürlüğü ve tüm bakanlıklardan da arkadaşlarımızdan da ekipleri oluşturduk. Pandemide 165’e yakın ülkeden 100 bin vatandaşımızı tahliye etmiştik” diye konuştu.

Cami açıklaması

Yaklaşık 14 bin 500 vatandaşın getirildiğini ama çatışma bölgelerinde kalanların olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Bunlardan bir tanesi de Mariupol. Mariupol’de de özellikle de Lavrov ve Kuleba’yla da yaptığımız üçlü görüşmede de, burada insani bir koridorun açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Çünkü burada sadece bizim vatandaşlarımız değil, farklı ülkelerin vatandaşları da var. Burada artık bir sokak çatışmasına döndüğü için savaş, sokakta çatışmalar devam ettiği için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. O yüzden bir insani ateşkesin ve koridorun açılması gerekiyor. Bu konuyu sürekli her iki tarafla da görüşüyoruz. Maalesef ne tarafa doğru açılacağına dair koridorların anlaşılabilmiş değiller. Burada başka bir problem daha var, şehrin altyapısı tamamen gitmiş. Yani cep telefonları çalışmıyor, bazı uydu telefonları var. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile bir görüşme gerçekleştirdik. Uydu telefonuyla bile görüşmek çok zor. Evet oradaki camide bizim vatandaşlarımız var. Biz onlarla aracı telefon hatları kesildikten sonra yine sahadaki kontaklarımızla, uluslararası kuruluşların telsiz, uydu telefonlarıyla da teması sağlıyoruz. Dün caminin bombalandığına dair bir haber çıktı, daha sonra caminin imamı bunu doğrulamadı. Yani çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir bombanın düştüğünü söyledi ya da füzenin fakat camide şu anda herhangi bir hasar yok. Rusya özellikle burada bize kaç vatandaşımızın olduğunu da sormuşlardı. O bilgileri de biz Ruslarla aynı zamanda paylaştık. Biz tabii ki bir taraftan Ukrayna’nın sınır ve toprak bütünlüğünü çok güçlü bir şekilde destekliyoruz ama diğer taraftan insani amaçlı her iki tarafla da çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

"Otobüslerimiz bekliyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la dün yaptığı görüşmede özellikle o günkü toplantı için teşekkür ettikten sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’yı da aradığını dile getiren Çavuşoğlu, “Lavrov’a hem teşekkür ettim hem de o gün görüştüğümüz gibi bu Mariupol’da vatandaşlarımızın tahliyesi için destek istedim. Çünkü çatışmalar devam ediyor. Biz birkaç gündür oraya otobüslerimizi gönderiyoruz. Fakat şehir içinde çatışmalar devam ettiği için otobüsler giremiyor. Dün akşamüstü de bayağı çaba sarfetti arkadaşlarımız, biz de katıldık, mümkün olmadı. Bugün vatandaşlarımızı oradan tahliye etmek için gerekli çalışmalarımızı devam ettirdik. Son bilgiler de Yavuz beyde. Dünden beri zaten otobüslerimiz orada bekliyor. Tabii burada sıkıntı cep telefonu kullanılamadığı ve çatışmalar devam ettiği için biz orada beklesek bile oradan vatandaşlarımızı nasıl getireceğiz ama bugün bu konuda bir mesafe katetmeyi düşünüyoruz. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra tek tük farklı şehirlerde kalmayı düşünenler de vardır herhalde. Vatandaşlarımızın tahmin ediyorum yüzde 90’dan fazlasını tahliye etmiş olacağız. Bazen bu rakamlar değişiyor, bazen dönmek istemeyenler sonra dönmek istediğini söylüyor. Ama bizim görevimiz de sağ salim vatandaşlarımızı ülkemize getirmek. Vatandaşlarımızın tahmin ediyorum ki yüzde 99’dan fazlasını tahliye etmiş olacağız” açıklamasını yaptı.

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