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Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihracı için çeşitli fikirler ortaya çıktı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulacak bir mekanizma. Biz Türkiye olarak bu planı uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. Bunun önünü

Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihracı için çeşitli fikirler ortaya çıktı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulacak bir mekanizma. Biz Türkiye olarak bu planı uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. Bunun önünü hep birlikte açmamızda fayda olduğunu düşünüyoruz."

Politika 08.06.2022, 11:50
Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihracı için çeşitli fikirler ortaya çıktı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulacak bir mekanizma. Biz Türkiye olarak bu planı uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. Bunun önünü

Bakan Çavuşoğlu: "Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihracı için çeşitli fikirler ortaya çıktı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulacak bir mekanizma. Biz Türkiye olarak bu planı uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. Bunun önünü hep birlikte açmamızda fayda olduğunu düşünüyoruz."

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