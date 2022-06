Bakan Çavuşoğlu: ’’Ukrayna konusunda anlaşabilirsek Rusya’dan tahıl ihracatının önünün açılması için çalışma yapıyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tüm dünyada bir tahıl krizinin yaşandığını belirterek, “Şimdi Ukrayna konusunda anlaşabilirsek Rusya’dan tahıl ihracatının önünün açılması için çalışma yapıyoruz” dedi.

Malatya’da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan tahıl ihracatının önünün açılması için çalışma yaptıklarını söyledi. Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşta iki ülke ile konuşabilen ve bakanlarını aynı masada buluşturabilen tek ülke olduklarını belirten Çavuşoğlu, “Bu, o ülkelerin özellikle de Rusya’nın saldırganlığına yönelik eleştirilerimize rağmen başka konularda da karşı karşıya olduğumuz, hem fikir olmadığımız konular da var. Bu ilkeli tutumumuz sayesinde Türkiye’ye duyulan güvenin esiridir bu” dedi.

Özellikle savaş kaynaklı dünyada bir gıda krizinin var olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Özellikle tahıl. Afrika ülkelerinin, en az gelişmiş ülkelerin ciddi ihtiyaçları var. Şimdi Ukrayna konusunda anlaşabilirsek Rusya’dan tahıl ihracatının önünün açılması için çalışma yapıyoruz. BM Genel Sekreteri ’bu işi çözerse Türkiye çözer’ diyor. Bu işte Türkiye’ye olan güvenin yansıması. Biz de BM ile birlikte çalışıyor, BM Planı’nı savunuyoruz. Bir an önce tahılın önündeki sorunların kaldırılması için o plan üzerinde yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Askeri bir heyetimiz teknik konuları görüşmek üzere Moskova’ya gitti. Şimdi onları İstanbul’da bir araya getirip BM, Türkiye, Ukrayna ve Rusya olarak teknik bir çalışma yapıp sonra bir merkez kurarak buradan bu işi koordine etmek istiyoruz. Bu aslında savaşın bir yansıması ama bu insani bir konudur. Tüm tarafların bu açıdan bakması gerekiyor. Sadece ekonomik bir konu değildir. Yoksa Mısır gibi ülkeler bile dışarıya tahıl bakımından bağımlı ülkeler bile sıkıntı içinde olabilir. Tüm dünya insanlığı için bunu yapmak zorundayız. Bazen Türkiye için de bu konu gündeme geliyor. Hamdolsun biz buğday, tahıl olarak kendi tüketimimizi karşılayacak şekilde kendi kendimize yeterliyiz ama Türkiye dünyada şu an makarna ve un ihracatında birinci sırada. En çok makarna ve un ihraç eden. Bunun için de tabii üretimin, ihracatın devam etmesi için özel sektörümüz dışarıdan buğday ithal ediyor, biz de bunlara yardımcı oluyoruz. Çünkü bu istihdam, ihracat, katma değer demektir. Bunu da inşallah sorunsuz şekilde yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Bir ülke için en büyük gücün çalışkan, güçlü, dinamik ve inançlı bir milletin varlığı olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Savunma sanayiimiz, kahraman ordumuz, milletimizin dirayeti, diplomasimizin arkasındaki güçtür. Mazlumların huzuru için çıkarlarımızı, güvenliğimizi korumak için Suriye’de, Irak’ta, Libya’da ve her yerde sahada varız. Her şeyden önce de bu ülkelerin huzuru ve istikrarı için varız. Karabağ’da, can Azerbaycan’ın yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Artık bekle gör politikası yok. Çekingen bir Türkiye yok, krizlerin çözümünde özgül ağırlığı olan bir Türkiye var. Dünyanın dört bir yanında varlığımız büyüdükçe, ekonomik kazanımlarımız da artıyor. İhracata dayalı büyüme modelimizle ihracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz" dedi.