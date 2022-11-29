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Bakan Çavuşoğlu: "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantının ardından, "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik" dedi.
Politika 29.11.2022, 16:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantının ardından, "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye-İsveç-Finlandiya Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısını değerlendirerek, "Üçlü Muhtıra çerçevesinde atılan adımları değerlendirdik, beklentilerimizi vurguladık" açıklamasında bulundu.