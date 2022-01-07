Bakan Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’u kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Kaseinov’u kabul etti. Çavuşoğlu, ikili görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türk dünyası dayanışmasına katkıda bulunan #TÜRKSOY’un Genel Sekreteri Düsen Kaseinov’la görüştük. Bursa’nın 2022 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk dünyası olarak birlik ve dayanışma içinde hareket etme kararlılığımız tam” ifadelerini kullandı.