Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile bir araya geldi

8. Türk Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Meredov basına kapalı olarak baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.