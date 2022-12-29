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Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi’nin güven mektubu sunması) Ocak ayında bazı diğer ülkelerin yeni büyükelçileriyle beraber bir törende sunacaklarını söylediler".
Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi’nin güven mektubu sunması) Ocak ayında bazı diğer ülkelerin yeni büyükelçileriyle beraber bir törende sunacaklarını söylediler".
Politika 29.12.2022, 13:04
Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye’nin İsrail Büyükelçisi’nin güven mektubu sunması) Ocak ayında bazı diğer ülkelerin yeni büyükelçileriyle beraber bir törende sunacaklarını söylediler".