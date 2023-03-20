Bakan Çavuşoğlu: “(Türkiye’deki deprem felaketi) Hasar 103,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştır”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, deprem felaketindeki hasarın 103,6 milyar dolar olarak hesaplandığını ifade ederek, “Erken uyarı sistemleri kullanarak şehir tasarımında kolay tahliye imkanı veren planlara öncelik verilecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerinin yeniden inşasında kullanılmak üzere fon oluşturulması amacıyla düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda konuştu. Türk halkının güçlü dayanışmasına ve dünya ülkelerinden gelen yardımlara değinen Çavuşoğlu, “Saatler içinde akıllara gelmeyen bir trajedi yaşandı. Ama Türkiye’ye gelen Varhelyi gibi yetkililer sadece yıkımı değil, Türk halkının gücünü de gördü. Türkiye halkı ve STK’ları devletle el ele vererek çalışmalara yardımcı oldu. Uluslararası toplumun da inanılmaz destek ve cömertliğini gördük. Dünyanın her yerinden gelen kurtarma ekipleri bizim vatandaşlarımızı kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye attılar. Biz size borçluyuz ve bu dostluğunuzu asla unutmayacağız’’ dedi.

“Kimseyi geride bırakmayacağız”

Bölgede yaşanan deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarından sonra şimdi yeniden imar aşamasına gelindiğini bildiren Çavuşoğlu, “Özellikle iyileştirme ve afete dayanıklılığın sağlanması önemli ama biz bunun ötesine geçeceğiz. Biz daha iyi, daha akıllı, daha dayanıklı, daha yeşil ve daha güvenli yapılar inşa edeceğiz. Konut, altyapı ve ekonomik koşulları iyileştireceğiz ve yaşam alanlarının doğal ve sürdürülebilir olmasını sağlayacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Özellikle hassas durumdaki kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlıları ön plana çıkaracağız. Hepimizin önceliği bunlar olacak’’ dedi.

“Erken uyarı sistemleri kullanarak şehir tasarımında kolay tahliye imkanı veren planlara öncelik verilecek”

Yeniden imar çalışmalarının modern ilkelere uygun yapılacağını aktaran Çavuşoğlu, “1,7 milyon Suriyeli bu 11 ilimizde yaşıyorlar. Onlar da bütün bu çalışmalardan yararlanacaklar. Kültürel ve doğal miras da korunacak ve restore edilecek. Kültür de bu çalışmaların temelinde olacak. Daha fazla yeşil alan olacak. Özellikle hava kalitesi ve atık yönetimine özen göstereceğiz. Yeni teknolojileri kullanarak binaların emisyonlarını azaltacağız. Erken uyarı sistemleri kullanarak şehir tasarımında kolay tahliye imkanı veren planlara öncelik verilecek. Afet riski etkisi azaltılacak. Bütün bu çalışmalar da hesap verilebilirlik kapsamında hazırlanacak. Türkiye AB ile birlikte Türkiye iyileştirme ve yeniden imar raporu temelinde çalışmalar yürütülecek’’ ifadelerini kullandı.

“Hasar 103,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştır”

Gelinen noktada uzun ve çok yoğun bir çalışma yapılması gerektiğini aktaran Çavuşoğlu, “Önümüzde çok büyük bir iş var. Buradaki hasar 103,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Burada özellikle halkın geri dönmesini sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Buradaki ekonomik hayat sınırımızın ötesini de etkilediği için bölgenin tekrar refaha kavuşması için çalışacağız. Burada yapacağınız bağışlar bu çalışmalar için çok önemlidir. Bugün bu olay Türkiye’nin başına geldi ama yarın başka bir ülkenin başına gelebilir. Sadece dayanışmayla yarınlarda da birlikte kalabiliriz’’ dedi.