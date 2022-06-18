Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna’da Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek ziyaretini sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyaretleri çerçevesinde gittiği Saraybosna’da Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımıyla buluştu. Çavuşoğlu, başarılarından dolayı tüm ekibi tebrik ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Çavuşoğlu’nun ekiple birlikte yaptığı basket denemeleri renkli görüntüler oluşturdu.