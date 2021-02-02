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Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye olarak KKTC'ye her türlü desteği vereceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye olarak KKTC'ye her türlü desteğin vereceğini belirterek, “KKTC’nin ve Türkiye’nin olmadığı bir platformun geçerliliği yoktur” dedi.

Politika 02.02.2021, 19:06
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Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye olarak KKTC'ye her türlü desteği vereceğiz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin ikinci gününde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaklaşık 2 saat süren başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir kere daha bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa bir görüşmenin ardından da heyetlerimizle birlikte, verimli bir toplantı gerçekleştirdik” dedi.

Covid-19 salgınına değinen Çavuşoğlu, KKTC'de gerekli tedbirleri aldıklarını, iki halkın da bu süreçte kendilerini güvende hissetmesi için her şeyi yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurguladı.

“Kıbrıs Türkünün aşılanması için her türlü desteği vereceğiz”

Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelen aşının belli bir oranını KKTC'ye de gönderdiklerine dikkat çekerek, Türkiye'ye aşı geldikçe, KKTC'ye de aşının ulaştırılacağını ve Kıbrıs Türk halkının tamamının aşılanması konusunda her türlü desteği vereceklerini dile getirdi. KKTC ekonomisinin kalkınması konusunda, Türkiye ve KKTC'nin uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini de aktaran Çavuşoğlu, “Her türlü desteği vereceğiz” dedi.

“Siyasi eşitlik olmayacaksa, egemen eşitlik olması gerekiyor”

Toplantıda, Kıbrıs sürecinin de müzakere heyeti ile birlikte ele aldıklarını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Önümüzdeki süreçte 5+1 BM sürecine yoğunlaştık. Çünkü Crans Montana'da federasyon için yürüttüğümüz müzakere sonuçsuz kaldı. Federasyon için artık son müzakerelerimizi Crans Montana sürecinde yaptığımızı ve artık yapmayacağımızı söylemiştik. Rum kesimi bugün de aynı tavrı sergiliyor. Hiçbir şeyi Kıbrıs Türk halkı ile paylaşmak istemediğini gösterdi. Siyasi eşitlik olmayacaksa, egemen eşitlik olması gerekiyor. Egemen eşitlik varsa o zaman iki devlet de olabilir. İki toplum, iki halk ve iki devlet var. Bunun artık resmileşmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Diplomasi yoluyla müzakere edilmiş kalıcı bir çözüm istiyoruz” diyen Çavuşoğlu, önümüzdeki süreçte atılabilecek olan tüm adımları ilkesel tutumları görüşmelerinde ele aldıklarını belirterek, Türkiye'nin ve KKTC'nin her konuda olduğu gibi bu konuda da uyum içerisinde olduklarının altını çizdi

Kıbrıs Türk halkının, Cumhurbaşkanı seçiminde verdiği oylarla, Ersin Tatar'ı seçerek, iki devletli çözüm konusunda tam yetki vermiş olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, 5+1 BM toplantısında müzakere zemininin olup olmadığının görüleceğini aktardı.

“Şeffaf, açık, ilkeli ve dürüst”

Bakan Çavuşoğlu 5+1 BM gayriresmi toplantısında, “şeffaf, açık, dürüst ve ilkeli” duruşlarını sergileyeceklerini de ifade ederek, zaman kaybına tahammül olmadığını belirtti. Çavuşoğlu, “Rum lider Nikos Anastasiadis'in de iki devletli çözüm istediğini ben çok iyi biliyorum. Olmayacak şeyi de dayatmamalı” dedi.

“KKTC'nin ve Türkiye'nin olmadığı bir platformun geçerliliği yoktur”

Güney Kıbrıs'ın “gücü ve zenginliği” paylaşmak istemediğine de vurgu yapan Çavuşoğlu, “Doğu Akdeniz'de de durum budur. Mavi Vatan'da Türk milleti olarak Kıbrıs Türk halkı olarak her zaman olduğu gibi hakça paylaşıma varız. Biz daha önce de söyledik, Türkiye'nin olmadığı ve KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir platform geçerli değildir. Türkiye ve KKTC'nin olmadığı bir platformun geçerliliği yoktur” ifadelerini kullandı.

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