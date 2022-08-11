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Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hesabındaki 200 bin dolar parayı çekemeyen ve müşterileri rehin alan silahlı şahıs, bankadaki parasının 35 bin dolarlık kısmının ödenmesini kabul ederek teslim oldu.
- Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye-Finlandiya-İsveç) Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz. Açıklamalar var ama biz somut adım görmek istediğimizi söylüyoruz. 26 Ağustos’ta bu mekanizma inşallah ilk
Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye-Finlandiya-İsveç) Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz. Açıklamalar var ama biz somut adım görmek istediğimizi söylüyoruz. 26 Ağustos’ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir."
Politika 11.08.2022, 18:46
Bakan Çavuşoğlu: "(Türkiye-Finlandiya-İsveç) Henüz belgelerin ve açıklamaların, taahhüt ettiğini yerine getirmediklerini görüyoruz. Açıklamalar var ama biz somut adım görmek istediğimizi söylüyoruz. 26 Ağustos’ta bu mekanizma inşallah ilk toplantısını gerçekleştirir."