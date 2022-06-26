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Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Haziran’da ilki gerçekleştirilecek olan Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Bakü’ye gidecek.

Politika 26.06.2022, 11:27
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Haziran’da ilki gerçekleştirilecek olan Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Bakü’ye gidecek.

Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı mekanizması, üç ülkeyi ilgilendiren konularda mevcut eşgüdümün pekiştirilmesini ve karşılıklı yarar temelinde bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesini hedefliyor. Bu çerçevede toplantıda üçlü ve bölgesel işbirliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor’un potansiyelinin geliştirilmesi konularının ele alınması öngörülüyor.

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