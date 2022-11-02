Bakan Çavuşoğlu: "Tüm ülkelerle olduğu gibi Mısır’la da bir normalleşme sürecine girdik. Bu ikili bir süreç. Mısır ile normalleşeme süreci diğer ülkelere göre yavaş gidiyor. Bu daha çok Mısır’dan kaynaklanan bir yavaşlama. İlişkilerimizi normalleşme konusunda samimiyiz, tek taraflı olmaz. İki tarafın da birlikte isteyip çalışması lazım."