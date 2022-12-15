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Bakan Bozdağ: "(İmamoğlu’na verilen ceza) Hakimler görevlerinde bağımsızdır, kararlarını anayasaya göre alırlar"
Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütlerinin Belçika’yı bir merkez olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor"
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: “Çocuklarımızın örselenmemesi için her türlü tedbiri almak bizim görevimizdir"
Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütlerinin Belçika’yı bir merkez olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor"
Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütlerinin Belçika’yı bir merkez olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor"
Politika 15.12.2022, 16:10
Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütlerinin Belçika’yı bir merkez olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor"