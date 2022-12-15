banner596

Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütlerinin Belçika’yı bir merkez olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor"

Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütlerinin Belçika’yı bir merkez olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor"

Politika 15.12.2022, 16:10
Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütlerinin Belçika’yı bir merkez olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor"

Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütlerinin Belçika’yı bir merkez olarak kullanmasının engellenmesi gerekiyor"

Yorumlar (0)