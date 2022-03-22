Bakan Çavuşoğlu, Tayland, KKTC ve Gineli mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslamabad’da Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwiani, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Gine Dışişleri Bakanı Morrisande Koyate ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) 48’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gelmişti. Toplantı öncesi Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşıyla kısa sohbet etti. Daha sonra Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’la görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, ikili temasları kapsamında Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwiani, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Gine Dışişleri Bakanı Morrisande Koyate ile görüştü.