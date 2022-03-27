Bakan Çavuşoğlu: “Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz”

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye’de bir araya geleceğini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz” ifadelerine yer verdi.