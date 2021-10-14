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Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimi, ülkelerine dönmek isteyen Afganlara destek vereceklerini söylediler. İlave göç akımı olmaması adına da kendileriyle görüştük."

Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimi, ülkelerine dönmek isteyen Afganlara destek vereceklerini söylediler. İlave göç akımı olmaması adına da kendileriyle görüştük."

Politika 14.10.2021, 17:32
Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimi, ülkelerine dönmek isteyen Afganlara destek vereceklerini söylediler. İlave göç akımı olmaması adına da kendileriyle görüştük."

Bakan Çavuşoğlu: "Taliban yönetimi, ülkelerine dönmek isteyen Afganlara destek vereceklerini söylediler. İlave göç akımı olmaması adına da kendileriyle görüştük."

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