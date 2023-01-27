Bakan Çavuşoğlu: “Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin, “Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir” ifadelerine yer verdi.