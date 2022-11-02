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Bakan Çavuşoğlu: (Tahıl ve gübre krizi) "Bu iki ürüne tüm dünyanın ihtiyacı var. Uzmanlar değerlendiriyor. Gübre alamazlarsa önümüzdeki sezon Afrika’nın tarım üretimi yüzde 20 azalacak."
Bakan Çavuşoğlu: (Tahıl ve gübre krizi) "Bu iki ürüne tüm dünyanın ihtiyacı var. Uzmanlar değerlendiriyor. Gübre alamazlarsa önümüzdeki sezon Afrika’nın tarım üretimi yüzde 20 azalacak."
Politika 02.11.2022, 10:44
Bakan Çavuşoğlu: (Tahıl ve gübre krizi) "Bu iki ürüne tüm dünyanın ihtiyacı var. Uzmanlar değerlendiriyor. Gübre alamazlarsa önümüzdeki sezon Afrika’nın tarım üretimi yüzde 20 azalacak."