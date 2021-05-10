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Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a geldi.

Politika 10.05.2021, 16:09
Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyarette bulunmak üzere Suudi Arabistan’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile bir araya gelecek. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin, bölgesel konuların ve Mescid-i Aksa’da Filistin halkına yönelik saldırıların ele alınması bekleniyor.
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