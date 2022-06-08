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Bakan Çavuşoğlu: "Suriye ve Libya’daki gelişmeleri de ele aldık. Farklı görüşlerimiz olsa da Rusya birlikte çalıştığımız bir ülkedir. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha vurguladık ve terör örgütlerine müsaade
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşuyor.
Politika 08.06.2022, 12:12
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşuyor.