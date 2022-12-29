Bakan Çavuşoğlu: "(Suriye ile görüşme) Önümüzdeki süreçte bu yol haritasının ikinci aşaması olan biliyorsunuz dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantının planlanması. Rusya da bunu çok istiyor. Bu toplantının ne zaman gerçekleşeceği konusunda henüz somut bir takvim yok. Bu bir plan ve stratejidir."