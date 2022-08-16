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Bakan Çavuşoğlu: (Suriye) "Bunu çarpıtmak (Suriye hakkındaki açıklaması) isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır."

Bakan Çavuşoğlu: (Suriye) "Bunu çarpıtmak (Suriye hakkındaki açıklaması) isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır."

Politika 16.08.2022, 12:40
Bakan Çavuşoğlu: (Suriye) "Bunu çarpıtmak (Suriye hakkındaki açıklaması) isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır."

Bakan Çavuşoğlu: (Suriye) "Bunu çarpıtmak (Suriye hakkındaki açıklaması) isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır."

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