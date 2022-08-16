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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ dan, “Kamu Çerçeve Protokolü’ne atılan imzaların arkasında durun” tepkisi
Bakan Çavuşoğlu: (Suriye) "Bunu çarpıtmak (Suriye hakkındaki açıklaması) isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır."
Bakan Çavuşoğlu: (Suriye) "Bunu çarpıtmak (Suriye hakkındaki açıklaması) isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır."
Politika 16.08.2022, 12:40
Bakan Çavuşoğlu: (Suriye) "Bunu çarpıtmak (Suriye hakkındaki açıklaması) isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların elleri kırılır."