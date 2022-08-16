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Bakan Çavuşoğlu: "(Suriye) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı."

Bakan Çavuşoğlu: "(Suriye) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı."

Politika 16.08.2022, 12:35
Bakan Çavuşoğlu: "(Suriye) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı."

Bakan Çavuşoğlu: "(Suriye) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı."

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