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Bakan Çavuşoğlu: "(Suriye) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı."
Bakan Çavuşoğlu: "(Suriye) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı."
Politika 16.08.2022, 12:35
Bakan Çavuşoğlu: "(Suriye) Barıştırma değil de uzlaştırma kelimesini kulandım. Suriye ve Türkiye içinde bu işi kızıştırmak isteyenler sözlerimizi çarptırdı."