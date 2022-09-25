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Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo’nun cenazesine katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun cenaze törenine katılacak.

Politika 25.09.2022, 10:42
Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo’nun cenazesine katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun cenaze törenine katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun cenaze törenine katılmak üzere Japonya’ya gidecek. 26-27 Eylül tarihlerinde Japonya’yı ziyaret edecek olan Çavuşoğlu’nun, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile de görüşmesi öngörülüyor.

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