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Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo’nun cenazesine katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun cenaze törenine katılacak.
Politika 25.09.2022, 10:42
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun cenaze törenine katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo’nun cenaze törenine katılmak üzere Japonya’ya gidecek. 26-27 Eylül tarihlerinde Japonya’yı ziyaret edecek olan Çavuşoğlu’nun, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile de görüşmesi öngörülüyor.
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