Bakan Çavuşoğlu, Stockholm’de AGİT toplantısında

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç’in başkenti Stockholm’de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak üzere alana geldi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı, bugün AGİT Dönem Başkanı İsveç’in ev sahipliğinde başkent Stockholm’de düzenleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıya katılmak üzere alana geldi. Bakan Çavuşoğlu kendisini karşılayan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile kısa sohbet ettikten sonra toplantı alanına geçti.

Toplantıda, AGİT gündemindeki konulara ve AGİT coğrafyasının karşı karşıya bulunduğu güncel sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.