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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica Daçiç ile görüştü.

Politika 16.06.2022, 12:13
Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica Daçiç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun ilk durağı Sırbistan’da temaslarını sürdürüyor. Başkent Belgrad’daki Cumhurbaşkanlığı ofisinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı İvica ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sırbistan’daki ikinci toplantımızı Meclis Başkanı dostum Daçiç’le yaptık. İlişkilerimizin parlamenter boyutunu daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu’nun Balkan turu

Çavuşoğlu’nun bugün Kuzey Makedonya’nın Ohri şehrinde düzenlenecek II. Prespa Diyalog Forumu’na katılması ve forumun yüksek düzeyli resmi açılış oturumunda konuşma yapması bekleniyor. Çavuşoğlu ayrıca forum marjında bazı ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Kuzey Makedonya’daki Türk toplumu temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 19 Haziran’a kadar sürecek olan Balkan turu çerçevesinde Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Kosova’yı da ziyaret etmesi planlanıyor.

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